Зафиксирована новая мощная вирусная атака WannaCry

В России и мире компании хорошо помнят компьютерный вирус WannaCry, который смог остановить производство и экономические отделы.

Несмотря на то, что этот вирус уже не так активно проявляет себя как ранее, его присутствие в сети наблюдается постоянно.

Как сообщает «РГ» со ссылкой на гендиректора АО «Электронная Москва», в третьем квартале 2018 года доля атак WannaCry в Москве составила 28%.

В целом вирус WannaCry и ему подобные шифруют данные на компьютере и требуют от их владельцев оплату за дешифратор.

Специалисты также сейчас отмечают атаки на компьютеры пользователей с целью установки на них программы для добычи криптовалют, причем никогда нет гарантии, что эти программы не крадут данные пользователей.