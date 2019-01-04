Зафиксирована новая мощная вирусная атака WannaCry

Зафиксирована новая мощная вирусная атака WannaCry04.01.2019 22:16
В России и мире компании хорошо помнят компьютерный вирус WannaCry, который смог остановить производство и экономические отделы.
Несмотря на то, что этот вирус уже не так активно проявляет себя как ранее, его присутствие в сети наблюдается постоянно.
Как сообщает «РГ» со ссылкой на гендиректора АО «Электронная Москва», в третьем квартале 2018 года доля атак WannaCry в Москве составила 28%.
В целом вирус WannaCry и ему подобные шифруют данные на компьютере и требуют от их владельцев оплату за дешифратор.
Специалисты также сейчас отмечают атаки на компьютеры пользователей с целью установки на них программы для добычи криптовалют, причем никогда нет гарантии, что эти программы не крадут данные пользователей.
Просмотры:Метки: WannaCry