В первые минуты Honor V30 5G и V30 Pro 5G в Китае продали на сумму $14 млн

Как и полагали специалисты, 5G смартфоны дадут новый толчок для роста продаж смартфонов.

В Китае стартовали продажи недавно представленных смартфонов Honor V30 5G и Honor V30 Pro 5G, и как оказалось, они пользуются огромнейшим спросом.

Через час после официального старта продаж представители китайской компании отчитались об успехе смартфонов Honor V30 с поддержкой сетей пятого поколения.

Сообщается, что в первые минуты новинок было продано на сумму 14 млн долларов, и в данном случае компания учитывала информацию со всех официальных торговых площадок.

Сколько было продано аппаратов в количественном выражении пока неизвестно, но если учесть, что самая дорогая версия Honor V30 Pro 5G стоит 600 долларов, то как минимум в первые минуты реализовали около 24 тыс. смартфонов.