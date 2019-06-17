За две недели Huawei продала более 1 млн смартфонов Honor 20

Об этом китайская компания рассказала в социальной сети, опубликовав изображение и сообщение.

Как оказалось, всего за 14 дней Huawei продала более 1 млн смартфонов Honor 20.

К тому же сообщается, что на площадке TMall в ценовой категории от 280 до 430 долларов, смартфон был лидером по продажам 12 дней.

Как известно, за пределами КНР смартфон еще не предлагается, но продажи планируется запустить уже в конце рабочей недели.

Между тем, на прошлой неделе российский офис бренда официально анонсировал продажи смартфона и назвал на него цены.