YouTube готовится к запуску первого собственного интерактивного шоу

YouTube намерен с новыми проектами создать конкуренцию Netflix. В американской компании решили создавать собственные интерактивные шоу и скоро будет представлен первый проект данного направления.

Новое направления для YouTube возглавил Бен Реллес, который ранее на видеохостинге руководил подразделением комедийных шоу.

Представитель YouTube Originals Сюзанна Дэниелс отметила, что Реллес способен создавать «многослойные и интерактивные истории».

За счет нового направления YouTube станет прямым конкурентом Netflix, причем у последней уже есть интерактивна серия «Черного зеркала» под названием «Брандашмыг».

В ней зрителям предлагается в какие-то определённые моменты сделать выбор, который влияет на сюжет.