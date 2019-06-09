Японцы разработали гаджет для управления настроением

Японские специалисты разработали устройство, которое будет поднимать человеку настроение, используя музыку, запахи и видео.

Разработчиком гаджета стала компания Japan Display, а устройство назвали Multi Sensory Device XVG-01 и внешне оно напоминает проигрыватель.

В центре деревянного корпуса установлен круглый цветной дисплей, сбоку замещен цилиндр с металлической трубкой. Скорее всего из трубки и будет исходить запах, а цилиндр является динамиком.

Информацию про Multi Sensory Device XVG-01 не раскрывают, и пока только показана его внешность.

Презентация гаджета для настроения состоится на выставке CES Asia 2019 в Шанхае. В Японии Multi Sensory Device XVG-01 в продажу поступит в первом квартале следующего года.