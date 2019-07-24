Японская компания Nagaoka Trading представила новые аудиокассеты

Для многих аудиокассеты это уже забытое прошлое, а другие ими никогда и не пользовались, но на самом деле аудиокассеты еще выпускаются, и применяются по назначению.

Спрос на такой продукт еще достаточно высокий, особенно в Японии, ведь именно тут были представлены новые кассеты CT-серии от компании Nagaoka Trading.

Эта компания специализируется на звуковом оборудовании, и теперь она предлагает аудиокассеты CT10, CT20, CT60 и CT90.

Цифры указывают на количество минут, которые можно записать на одну сторону кассеты.



Производитель позиционирует свои новинки как решение для записи караоке, интервью и переноса аудио с компакт-дисков.

Купить CT10, CT20, CT60 и CT90 в Японии можно от 150 иен, что в пересчете от 88 рублей.