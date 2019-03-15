«Яндекс» запускает новую социальную сеть «Аура»15.03.2019 23:28
«Яндекс» в тестовом режиме запустил социальный сервис «Аура», который работает на основе мобильного приложения компании.
Новая социальная сеть пока находится на ранней стадии тестирования, а как сообщают «Ведомости», в ней используется алгоритмы, помогающие найти людей по интересам и увлечениям.
Как сообщается в пресс-релизе новой социальной сети, каждый пользователь мобильного приложения «Яндекс» может попасть в новую социальную сеть по приглашению её участника.
Причем некоторым уже открыли доступ. Когда сервис полноценно заработает для пользователей не сообщается.
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