«Яндекс» запускает новую социальную сеть «Аура»

«Яндекс» в тестовом режиме запустил социальный сервис «Аура», который работает на основе мобильного приложения компании.

Новая социальная сеть пока находится на ранней стадии тестирования, а как сообщают «Ведомости», в ней используется алгоритмы, помогающие найти людей по интересам и увлечениям.

Как сообщается в пресс-релизе новой социальной сети, каждый пользователь мобильного приложения «Яндекс» может попасть в новую социальную сеть по приглашению её участника.

Причем некоторым уже открыли доступ. Когда сервис полноценно заработает для пользователей не сообщается.