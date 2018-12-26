«Яндекс» удалил Telegram и telegram.org из поисковой выдачи

Поисковая система «Яндекса» теперь не показывает пользователям страницу Telegram. Речь ведется об официальной странице, которую российская компания удалила из поисковой выдачи.

Как сообщает The Bell, при поиске Telegram поисковик Google выдает страницу telegram.org первой по списку, а в случае с поиском в Яндексе такого не происходит.

Также сообщается, что при внесении запроса telegram.org в поиск официальная страница мессенджера не отображается.

Стоит отметить, что поисковые системы Mail.ru и «Спутник» сайт telegram.org не показывают еще с весны 2018 года.

На самом деле «Яндекс» выдает ссылку на сайт Telegram, если использовать международную версию поисковой системы через VPN. Если вести поиск через yandex.ru, то ссылка не отображаться даже через VPN.

Напомним, по решению Таганского районного суда Москвы telegram.org в России внесен в список запрещенных сайтов Роскомназдора.