«Яндекс» тестирует новый сервис про стиль и моду

«Яндекс» тестирует новый сервис про стиль и моду11.06.2019 11:46
Сервис Sloy поможет пользователям выбрать в сети одежду и аксессуары, а также их примерять с помощью технологии виртуальной реальности.
Про новый сервис от российской компании «Яндекс» рассказали представитель «Яндекс.Дзена». Как пишут «Ведомости», сервис Sloy является подобием социальной сети, в которой применяются технологии виртуальной реальности.
Пользователям в Sloy будет доступна лента с видео, кнопка сканирования одежды на герое видеоролика, а также примерка одежды или аксессуаров.
Пользователю при просмотре видео будет выводиться информация об одежде и других вещах. Также в понравившемся видео с другими пользователями можно обсуждать элементы образа героя ролика.
Сейчас к закрытому тестированию Sloy присоединены около 100 человек, а позже планируют подключить внешних пользователей, а в сентябре представить сам сервис и мобильное приложение.
Просмотры:Метки: Sloy