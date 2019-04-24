«Яндекс.Такси» в 2019 году потратит более 2 млрд руб. на безопасность

«Яндекс.Такси» в 2019 году на развитие и разработку новых технологий безопасности направит 2 млрд рублей.

Эти средства будут освоены в течение года, сообщает пресс-служба российского сервиса.

По словам директора «Яндекс.Такси» Даниила Шулейко, за последние два года «Яндекс.Такси» на развитие технологий безопасности инвестировала 1,2 млрд рублей.

Как сообщает «ГазетаDAILY», сейчас «Яндекс.Такси» в Москве тестирует систему усталости водителя, через которую определяют, как часто моргает водитель и какой у него наклон головы.

Как рассказали в «Яндекс.Такси», обычно человек моргает в среднем 35 раз в минуту, а уставший это делает в 2-3 раза чаще.