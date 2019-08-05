«Яндекс.Такси» начнет отслеживать усталость водителей

Машины «Яндекс.Такси» оснастят технологиями, разработанными компанией VisionLabs. Последняя предоставит систему мониторинга усталости водителя.

«Яндекс.Такси» и VisionLabs в рамках партнерской кампании установят системы слежения на несколько тысяч авто служб «Яндекс.Такси» и Uber Russia.

В салоне автомобиля будет установлена инфракрасная камера, которая будет следить за водителем и на основе алгоритмов определит его усталость и уровень внимания.

Те водители, которые по данным системы, плохо следят за дорогой или у них отмечается усталость, получат ограничения по заказам.