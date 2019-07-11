«Яндекс» создал приложение для сравнения цен в продуктовых сетях

Сбербанк и «Яндекс» представили свой новый проект под названием «Суперчек». Также с 10 июля для Android устройств стало доступно одноименное приложение, которое пока находится в бета-версии.

В течение месяца мобильное приложение «Суперчек» появится и для iOS устройств.

Новый сервис создан для анализа розничных цен в продуктовых магазинах. Пользователи могут проверить цены на продукты в «Пятерочке», «Магните», «Верный», «Азбука вкуса», Metro Cash & Carry, «Вкусвилл» и других региональных ритейлерах.

Сервис «Суперчек» сразу работает с программным обеспечением продавцов, поэтому цены в приложении для пользователя всегда будут актуальные.

«Суперчек» для пользователя предоставит кешбэк в размере 1% от покупки. Для его получения в приложении нужно создать список покупок, выбрать магазин, где все это будет приобретаться, а после покупки отсканировать чек.

Начисленный кешбэк пользователи могут перевести в «Яндекс.Деньги» или на счет мобильного телефона.