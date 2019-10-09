«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»09.10.2019 13:26
У «Яндекс.Станции» появилась новая версия, которая была показана в рамках пресс-конференции Яндекса.
Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
В этом устройстве будет управление жестами, которое будет работать для выключения и регулирования громкости. От обычной колонки новинка отличается отсутствием видеовыхода.
Оценена новинка в 3 990 рублей и станет доступна для покупки с 31 октября в магазинах «Связной» и «Беру».
Еще в компании рассказали, что теперь у пользователей появилась возможность совершать транзакции с помощью голосового помощника «Алиса».
В частности, оплата будет осуществляться за счет банковской карты, привязанной к «Яндекс.Паспорту».
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