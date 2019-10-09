«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»

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9 ноября : среда

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Интервью

Новый глава HTC назвал главные причины неудачи компании

Руководитель HTC намерен переориентировать компанию, и теперь некогда крупнейший производитель смартфонов будет работать на богатые регионы, стараясь вернутся в премиальный сегмент.

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»

09.10.2019 13:26

У «Яндекс.Станции» появилась новая версия, которая была показана в рамках пресс-конференции Яндекса.


Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.

В этом устройстве будет управление жестами, которое будет работать для выключения и регулирования громкости. От обычной колонки новинка отличается отсутствием видеовыхода.

Оценена новинка в 3 990 рублей и станет доступна для покупки с 31 октября в магазинах «Связной» и «Беру».

Еще в компании рассказали, что теперь у пользователей появилась возможность совершать транзакции с помощью голосового помощника «Алиса».

В частности, оплата будет осуществляться за счет банковской карты, привязанной к «Яндекс.Паспорту».

«Яндекс» в Москве представил «умную» колонку «Яндекс Станцию»

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