«Яндекс» представил свою систему «умного дома» с голосовым управлением

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23 июня : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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«Яндекс» представил свою систему «умного дома» с голосовым управлением

23.05.2019 19:39

Яндекс представил собственную систему умного дома, которой можно управлять голосом через ассистента Алиса.
В собственную систему умного дома пока входит три устройства: лампочка, пульт и розетка.

Но за счет открытой платформы каждая компания может создавать собственные «умные» устройства, а уже сейчас умный дом «Яндекса» может работать с техникой Philips, Redmond, Rubetek, Samsung и Xiaomi.

У последней тоже есть система умного дома с большим количеством приборов, но все они в России управляются со смартфона через специальное приложение.

Через Алису пользователь может включить свет, бытовую технику, отрегулировать громкость телевизора и управлять кондиционером.

Поддерживается настройка сценариев, то есть, по приходу домой можно одной командой включить свет в коридоре и одновременно включится кофеварка или электрический чайник. Есть также удалённое управление приборами.

«Яндекс» показала телевизионную приставку «Яндекс.Модуль»

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