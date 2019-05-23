«Яндекс» представил свою систему «умного дома» с голосовым управлением

Яндекс представил собственную систему умного дома, которой можно управлять голосом через ассистента Алиса.

В собственную систему умного дома пока входит три устройства: лампочка, пульт и розетка.

Но за счет открытой платформы каждая компания может создавать собственные «умные» устройства, а уже сейчас умный дом «Яндекса» может работать с техникой Philips, Redmond, Rubetek, Samsung и Xiaomi.

У последней тоже есть система умного дома с большим количеством приборов, но все они в России управляются со смартфона через специальное приложение.

Через Алису пользователь может включить свет, бытовую технику, отрегулировать громкость телевизора и управлять кондиционером.

Поддерживается настройка сценариев, то есть, по приходу домой можно одной командой включить свет в коридоре и одновременно включится кофеварка или электрический чайник. Есть также удалённое управление приборами.