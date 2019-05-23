«Яндекс» показала телевизионную приставку «Яндекс.Модуль»

Компания «Яндекс» на конференции показала не только собственную систему «умного» дома, но также представила ряд новых продуктов.

Среди них оказался «Яндекс.Модуль», а это телевизионная приставка, которая напрямую подключается к HDMI-порту.

«Яндекс.Модуль» позволяет на экране запустить фильмы, сериалы и телепередачи, причем подборка осуществляется индивидуально на основе интересующих пользователя тем.

Телевизионный модуль поддерживает голосовое управление через ассистента Алиса. Через нее можно регулировать громкость, переключать каналы, а также ставить фильм на паузу.

Отдавать команды модулю можно через «умную» колонку с поддержкой Алиса или через приложение «Яндекс».

«Яндекс.Модуль» уже предлагается для покупки за 1990 рублей, а в эту стоимость сразу входит подписка на три месяца «КиноПоиск + Амедиатека».