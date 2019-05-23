«Яндекс» показала телевизионную приставку «Яндекс.Модуль»23.05.2019 19:41
Компания «Яндекс» на конференции показала не только собственную систему «умного» дома, но также представила ряд новых продуктов.
Среди них оказался «Яндекс.Модуль», а это телевизионная приставка, которая напрямую подключается к HDMI-порту.
«Яндекс.Модуль» позволяет на экране запустить фильмы, сериалы и телепередачи, причем подборка осуществляется индивидуально на основе интересующих пользователя тем.
Телевизионный модуль поддерживает голосовое управление через ассистента Алиса. Через нее можно регулировать громкость, переключать каналы, а также ставить фильм на паузу.
Отдавать команды модулю можно через «умную» колонку с поддержкой Алиса или через приложение «Яндекс».
«Яндекс.Модуль» уже предлагается для покупки за 1990 рублей, а в эту стоимость сразу входит подписка на три месяца «КиноПоиск + Амедиатека».
«Яндекс» представил свою систему «умного дома» с голосовым управлением
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