«Яндекс» назвал самые популярные поисковые запросы 2018 года

Рейтинг создавался на основании подсчета числа запросов пользователей «Яндекса» в этом году.

Оказалось, что чаще всего россияне интересовались смартфонами, однако при этом в первой десятке оказался и автомобиль, которым стало семейство моделей Lada Granta нового поколения.

Остальные самые популярные запросы касались смартфонов, причем в основном новинок этого года.

Так, на первой строчке по запросам оказался Huawei Honor 10, а второе и третье место оказалось за смартфонами iPhone XS и iPhone XR от американской компании Apple.

Третьим самым популярным поисковым запросом 2018 года по версии «Яндекса» стал Huawei P20 Pro. Следующие три места достались моделям Xiaomi Redmi Note 5, Huawei Honor 9 Lite и Samsung Galaxy S9.

А вот на седьмой строчке расположилась новая Лада Гранта. На оставшихся трех строчках ТОП-10 расположились Huawei P20 Lite, Huawei Honor 8X и Samsung Galaxy A6.