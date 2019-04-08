«Яндекс.Маркет» приобретает сервис оплаты товаров Scan to buy

«Яндекс.Маркет» приобретает сервис Scan to buy, который позволяет клиентам магазинов составлять списки покупок и оплачивать товары непосредственно в торговом зале.

После покупки сервис может стать частью «Суперчек».

Этот сервис начнут тестировать в мае текущего года и он также позволит владельцу смартфона проводить оплату покупок в офлайн-магазинах.

Сумма сделки между «Яндекс.Маркет» и Scan to buy не раскрывается. Стоит отметить, что разработчики Scan to buy запустили свой сервис в 2016 году, который уже прошел ряд тестов и программа уже показала свою эффективность и простоту в использовании.