«Яндекс.Маркет» приобретает сервис оплаты товаров Scan to buy

«Яндекс.Маркет» приобретает сервис оплаты товаров Scan to buy08.04.2019 12:14
«Яндекс.Маркет» приобретает сервис Scan to buy, который позволяет клиентам магазинов составлять списки покупок и оплачивать товары непосредственно в торговом зале.
После покупки сервис может стать частью «Суперчек».
Этот сервис начнут тестировать в мае текущего года и он также позволит владельцу смартфона проводить оплату покупок в офлайн-магазинах.
Сумма сделки между «Яндекс.Маркет» и Scan to buy не раскрывается. Стоит отметить, что разработчики Scan to buy запустили свой сервис в 2016 году, который уже прошел ряд тестов и программа уже показала свою эффективность и простоту в использовании.
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