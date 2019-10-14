«Яндекс» для iOS запустил приложение про моду с дополненной реальностью

Мобильное приложение Sloy является неким аналогом TikTok и Shazam, но вместо музыки приложение на пользователе способно определять вещи и бренды.

Sloy является социальной сетью, в которой пользователь выкладывает короткие ролики с музыкальным сопровождением, масками и разными эффектами.

В приложении реализована технология компьютерного зрения, которое определяет вещи и бренды на авторе ролика.

Система не только определяет вещи, но также предлагает пользователю посмотреть другие ролики с похожей одеждой.

Тестирование Sloy началось в июне в нем приняло участие 3000 пользователей, которые и помогли определить интересы аудитории, доработать интерфейс и реализовать новые функции.

Пока Sloy доступно для iOS устройств, тогда как для Android-смартфонов программа появится в следующем году.