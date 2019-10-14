«Яндекс» для iOS запустил приложение про моду с дополненной реальностью

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.22 EUR/RUB: 70.73 BTC/USD: 8322.31

14 ноября : понедельник

ТОП новости

Интервью

Новый глава HTC назвал главные причины неудачи компании

Руководитель HTC намерен переориентировать компанию, и теперь некогда крупнейший производитель смартфонов будет работать на богатые регионы, стараясь вернутся в премиальный сегмент.

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

«Яндекс» для iOS запустил приложение про моду с дополненной реальностью

14.10.2019 17:19

Мобильное приложение Sloy является неким аналогом TikTok и Shazam, но вместо музыки приложение на пользователе способно определять вещи и бренды.
Sloy является социальной сетью, в которой пользователь выкладывает короткие ролики с музыкальным сопровождением, масками и разными эффектами.

В приложении реализована технология компьютерного зрения, которое определяет вещи и бренды на авторе ролика.

Система не только определяет вещи, но также предлагает пользователю посмотреть другие ролики с похожей одеждой.

Тестирование Sloy началось в июне в нем приняло участие 3000 пользователей, которые и помогли определить интересы аудитории, доработать интерфейс и реализовать новые функции.

Пока Sloy доступно для iOS устройств, тогда как для Android-смартфонов программа появится в следующем году.

Просмотры:

Метки:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги