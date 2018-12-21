«Яндекс» для iOS обновил приложение «Яндекс.Метро»21.12.2018 12:10
Российский IT-гигант обновил свое популярное приложение «Яндекс.Метро» и теперь в нем есть все российские схемы метрополитена.
Пока приложение обновлено только для устройств под управлением iOS. В нем был переработан внешний вид и появились новые функции
Как сообщает пресс-служба «Яндекс», у каждой станции метро появилась своя карточка, а на схеме станций стали отображаться важные объекты – вокзалы, аэропорты и линии аэроэкспрессов.
В «Яндекс.Метро» проработали алгоритмы, задействованные в построение маршрутов. Обновленное приложение для Android «Яндекс» намерен выпустить в ближайшее время, а пока оно доступно только в качестве бета-версии.
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