«Яндекс» для iOS обновил приложение «Яндекс.Метро»

Российский IT-гигант обновил свое популярное приложение «Яндекс.Метро» и теперь в нем есть все российские схемы метрополитена.

Пока приложение обновлено только для устройств под управлением iOS. В нем был переработан внешний вид и появились новые функции

Как сообщает пресс-служба «Яндекс», у каждой станции метро появилась своя карточка, а на схеме станций стали отображаться важные объекты – вокзалы, аэропорты и линии аэроэкспрессов.

В «Яндекс.Метро» проработали алгоритмы, задействованные в построение маршрутов. Обновленное приложение для Android «Яндекс» намерен выпустить в ближайшее время, а пока оно доступно только в качестве бета-версии.