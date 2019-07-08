«Яндекс.Деньги» запустил новый сервис для геймеров «Я.Стример»

Отечественный сервис «Яндекс.Деньги» в России запустил новую услугу под названием «Я.Стример». Через него геймер может получать донат сразу на кошелек Яндекс.Деньги.

Во время трансляции геймер сразу принимает донат от зрителей. В свою очередь зрители через специальные виджеты видят, как происходит процесс сбора.

Для использования «Я.Стример» геймер должен зайти на свой кошелек «Яндекс.Деньги» выбрать в нем вкладку «Сбор денег», а в ней уже зайти на «Я.Стример».

Тут нужно сделать подвязку электронного кошелька и настроить виджеты. Новый сервис это проект «Яндекс.Деньги» и Donate.Stream. Все комиссии за использования сервиса платит, тот кто получает донат: 0,5% — за перевод из кошелька, 2,5% — с карты.