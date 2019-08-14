Yaguang Electronics готовит революционную камеру для смартфонов

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14 сентября : среда

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Yaguang Electronics готовит революционную камеру для смартфонов

14.08.2019 00:46

При выборе нового смартфона камера устройства является одним из главных факторов, ведь пользователю неважно какой в аппарате процессор или сколько оперативной памяти, а главное насколько качественные снимки делает камера.

По этой причине производители сейчас очень сильно сосредоточены именно на камерах. Поэтому их во флагманских устройствах устанавливают уже не две, как это было ранее, а зачастую три и даже четыре.

Помимо увеличения количества камер и их разрешений, компании еще стремятся нарастить оптический зум. К примеру, в Huawei P30 Pro уже есть 5-кратный оптический зум, но скоро в смартфонах появится 8-кратный зум.

Новый мобильный объектив разрабатывает тайваньская компания Yaguang Electronics, которая готовит одинарной модуль перископного типа с асферическим стеклянным объективом.

Тайваньская разработка позволит выпускать смартфоны с 8 и 6-кратным зумом. Еще по заявлению разработчиков, одинарная камера сможет делать качественные портретные и ночные снимки.

Samsung и Xiaomi представили 108 Мп датчик камеры

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