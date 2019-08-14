Yaguang Electronics готовит революционную камеру для смартфонов

При выборе нового смартфона камера устройства является одним из главных факторов, ведь пользователю неважно какой в аппарате процессор или сколько оперативной памяти, а главное насколько качественные снимки делает камера.

По этой причине производители сейчас очень сильно сосредоточены именно на камерах. Поэтому их во флагманских устройствах устанавливают уже не две, как это было ранее, а зачастую три и даже четыре.

Помимо увеличения количества камер и их разрешений, компании еще стремятся нарастить оптический зум. К примеру, в Huawei P30 Pro уже есть 5-кратный оптический зум, но скоро в смартфонах появится 8-кратный зум.

Новый мобильный объектив разрабатывает тайваньская компания Yaguang Electronics, которая готовит одинарной модуль перископного типа с асферическим стеклянным объективом.

Тайваньская разработка позволит выпускать смартфоны с 8 и 6-кратным зумом. Еще по заявлению разработчиков, одинарная камера сможет делать качественные портретные и ночные снимки.