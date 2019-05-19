Xigmatek показала новый классический корпус Iris для плат ATX, Micro-ATX и Mini-ITX

В новый корпус Iris от компании Xigmatek можно установить материнские платы типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, а также до пяти вентиляторов воздушного охлаждения.

Xigmatek представила свой новый корпус для игровых систем. Модель получила форм-фактор Mid Tower, а выполнили ее в строгом стиле с боковой прозрачной панелью из закалённого стекла.

В компьютерном корпусе можно устанавливать материнские платы типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX.

Также есть место для установки трех 3,5-дюймовых накопителей и четырёх 2,5-дюймовых. Система охлаждения для процессора должна быть не более 158 мм.

Помимо этого, корпус позволяет разместить до семи карт расширения длиной до 340 мм. На верхней панели в Iris разместили разъёмы для наушников и микрофона, а также два порта USB 2.0 и один USB 3.0. Размеры корпуса 435х398х200 мм.

