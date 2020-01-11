Xiaomi зарегистрировала название для смартфона Pocophone F2

Pocophone F1 вышел уже давно, и этот смартфон на момент выхода был самым дорогим устройством с флагманским процессором.

На данный момент Pocophone F1 все еще можно назвать актуальным, но стоит учесть, что он в продаже появился в 2018 году, а предшественника ему так и не выпустили.

Ранее появлялась разная информация, что Xiaomi отказалась выпускать Pocophone F2.

Теперь достоверно известно, что Pocophone F2 все-таки будет выпущен, так как китайская компания зарегистрировала в КНР товарный знак Poco F2.

Это указывает, что смартфон появится в 2020 году, но когда именно пока неизвестно. Скорее всего в основе аппарата ляжет процессор Snapdragon 865, который на данный момент является самым мощным.