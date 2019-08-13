Xiaomi запатентовала свой первый раскладной смартфон

Xiaomi оформила патент на свой гибкий смартфон, который ранее был показан на видео.

Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза опубликовала патентные изображения на раскладное устройство.

Его уже демонстрировал глава компании, но тогда была показана только лицевая сторона.

Патентные изображения раскрывают схематическую внешность задней панели. На ней в верхней части по центру размещена основная камера.

Где в аппарате будет установлена фронтальная камера пока неизвестно.

В прототипе ее не было видно, впрочем, и на патентных изображениях ее тоже не отметили.

Предположительно, Xiaomi назовет свой запатентованный раскладной смартфон Mix Flex или Dual Flex, а представить его могут уже до конца года.