Xiaomi запатентовала смартфон-слайдер Mi Mix 4 с четверной камерой

В сети распространили патентные изображения, указывающие на особенности Xiaomi Mi Mix 4, который станет преемником модели Mi Mix 3.



Как выяснилось, новинка, как и предшественник также получит форм-фактор слайдер, а еще у нее будет четверная основная камера, расположенная в круглом блоке. Смартфону приписывают хорошую камеру, а также быструю зарядку.

Судя по патентным изображениям, сканер отпечатков пальцев на задней панели не будет и можно предположить, что его встроят в экран.

Фронтальная камера получит два датчика и не будет видна в сложенном состоянии.

Можно предположить, что в новом Mi Mix 4 будут топовые характеристики. Его презентация ожидается этой осенью.