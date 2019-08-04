Xiaomi запатентовала смартфон с солнечной панелью

Солнечная панель на смартфоне для некоторых компаний это уже давно пройденный этап.

Теперь его решила испробовать компания Xiaomi, которая зарегистрировала безрамочный аппарат с солнечной панелью на тыльной стране.

Патентную заявку обнаружили специалисты ресурса LetsGoDigital, а еще они создали визуализацию данного смартфона, оснащенного дисплеем с очень тонкими рамками со всех сторон.

На тыльной стороне расположена двойная камера со светодиодной фотовспышкой между модулями. Также на задней панели установлена солнечная панель.

Предположительно, датчик сканера отпечатка пальца в смартфоне находится под экраном, а вот где установлена фронтальная камера пока сложно понять.

Ее могли разместить как в выдвижном модуле, так и сделать смартфон-слайдер. Можно еще предположить, что фронтальная камера размещена под дисплеем.