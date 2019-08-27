Xiaomi запатентовала шарф с подогревом и затягиванием на шее

Xioami позаботиться о своих поклонниках в зимнее время, так как для них она разрабатывает «умный» шарф, который не только способен обогреть, но также и сам затягиваться или ослабляться на шее.

Шарф пока только запатентован, и в описании патента указано, что аксессуар самостоятельно определяет температуру окружающей среды и адаптируется под нее.

Китайская компания в шарф намерена встроить инфракрасный нагреватель, датчики для слежения за температурой и эластичные блоки, которые и будут регулировать плотность обхвата шеи.

Про аккумулятор шарфа ничего не указывают, но он обязательно должен быть. К тому же «умным» шарфиком можно будет управлять со смартфона, а это значит, что будет установлен Bluetooth.

Пока неизвестно выпустит ли Xiaomi шарф или он так и останется на «бумаге» в виде патента.