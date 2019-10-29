Xiaomi запатентовала раскладушку с гибким экраном29.10.2019 22:00
Заявку на новый патент компания Xiaomi подала в китайское патентное бюро CNIPA.
Xiaomi запатентовала раскладушку с гибким экраном, подобную на ту, что готовит Motorola.
В описании говорится об устройстве способном складываться пополам и выполненном в виде «раскладушки».
На крышке аппарата будет небольшой дисплей, где будет отображаться важная информация и уведомления.
В основном экране будут минимальные рамки, но вверху рамка будет больше и там расположат камеру и датчики. Основная камера получит два модуля.
Когда китайская компания может выпустить такой аппарат, и выпустит ли вообще, пока неизвестно.
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