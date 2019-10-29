Заявку на новый патент компания Xiaomi подала в китайское патентное бюро CNIPA.

Xiaomi запатентовала раскладушку с гибким экраном, подобную на ту, что готовит Motorola.

В описании говорится об устройстве способном складываться пополам и выполненном в виде «раскладушки».

На крышке аппарата будет небольшой дисплей, где будет отображаться важная информация и уведомления.

В основном экране будут минимальные рамки, но вверху рамка будет больше и там расположат камеру и датчики. Основная камера получит два модуля.

Когда китайская компания может выпустить такой аппарат, и выпустит ли вообще, пока неизвестно.