Многие компании патентуют новые решения для своих смартфонов, большинство из которых так и не добралось до серийных смартфонов, но тем не менее.

Похоже еще одно решение, запатентованное Xiaomi также не станет коммерческим, хотя все может быть.

Тем не менее, Xiaomi запатентовала необычный «вырез» для селфи-камеры, который выступает за пределами корпуса и является его продолжением.

То есть, в патенте описывается вырез «наоборот», не способный убираться в корпус. Для каких целей производитель запатентовал подобное решение не понятно.