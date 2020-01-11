Xiaomi запатентовала два складных смартфона с гибким экраном

Глава Xiaomi еще в середине прошлого года показывал прототип раскладного смартфона с гибким экраном.

Позже был сказано, что в компании тестируют разные прототипы раскладных устройств, но пока компания не готова выходить на рынок с подобным смартфоном.

Вместо этого в прошлом году был представлен MIX Alpha, который оказался в своем роде революционным.

Теперь китайская компания запатентовала два раскладных смартфона, один из которых похож на Huawei Mate X, а второй на Motorola RAZR.

При этом у запатентованных смартфонов в сложенном состоянии экраны остаются снаружи. Стоит отметить, что запатентованные устройства могут никогда не добраться до серийного производства.