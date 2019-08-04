Xiaomi выпустит «умный» дверной замок с системой распознавания лиц

На площадке коллективного финансирования компании Xiaomi запустили сбор средств на новый «умный» дверной замок R5.

В отличие от других таких замков модель R5 получила полноценную систему сканирования лица.

Как заявляется, данная технология более надежная, чем классический сканер отпечатка пальца, к тому же в ней меньше ложных срабатываний.

Дверной замок R5 получил систему искусственного интеллекта, к тому же он способен определять лицо человека ростом от 130 до 200 см.

Предусмотрена еще система автоматического срабатывания замка через 10 секунд после закрытия двери, поэтому можно не переживать по поводу того, закрыл дверь или нет.

На стадии сбора средств «умный» замок стоит 360 долларов, а в дальнейшем его цена будут выше.