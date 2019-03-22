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Интервью

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Xiaomi выпустит смартфон с 6,8-дюймовым экраном за 255 долларов

22.03.2019 19:34

Китайская компания постоянно готовит новые смартфоны, регистрируя и анонсируя их, за счет чего в Сети постоянно появляется информация о той или иной новинке.
На этот раз стало известно о новой модели, название которой еще неизвестно, но зато ее характеристики уже распространили, а источником стал сайт Igeekphone.

Как стало известно, новинка будет относится в среднему сегменту. Ее предварительная минимальная стоимость составит 255 долларов. За эти деньги аппарат будет иметь экран 6,8 дюйма с разрешением 2340 х 1080 пикселей и выполненный по технологии Samsung AMOLED.

Соотношение сторон составляет 19:5, а сам дисплей займет более 90% всей лицевой панели. Экран покроют защитным стеклом Gorilla Glass 6, а еще в экран встроят сканер отпечатков пальцев. В верхней части расположится селфи-камера разрешением 24 Мп с диафрагмой F/2,0.

На задней панели будет тройная камера с датчиками 20, 16 и 8 Мп и диафрагмой F/1,6, F/1,8 и F/1,9. Еще сообщается о реализованной в модели защите по стандарту IP67.

Среди других технических характеристик называют процессор Snapdragon 675, 6 или 8 ГБ ОЗУ, а также 64, 128 и 256 ГБ ПЗУ. За автономность устройства будет отвечать аккумулятор на 5 500 мАч с поддержкой быстрой 25-ваттной зарядки и 20-ваттной беспроводной зарядке.

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