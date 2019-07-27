Xiaomi выпустит новый игровой ноутбук с графикой GeForce GTX 1660 Ti

Xiaomi выпустит новый игровой ноутбук с графикой GeForce GTX 1660 Ti27.07.2019 20:50
Новый ноутбук от компании Xiaomi получит более новые видеокарты Nvidia.
Сейчас в Mi Gaming устанавливаются GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 1050 Ti, а в новом поколении китайская компания уже установит графические системы GeForce GTX 2060 и GTX 1660 Ti.
Также источники сообщают о новом экране с кадровой частотой 144 Гц.
Когда будет выпущено новое поколение игрового ноутбука Xiaomi Mi Gaming пока неизвестно.
Напомним, что в апреле Xiaomi показала геймерское кресло AutoFull gaming chair, обшитое натуральной кожей.
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