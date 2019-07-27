Xiaomi выпустит новый игровой ноутбук с графикой GeForce GTX 1660 Ti

Новый ноутбук от компании Xiaomi получит более новые видеокарты Nvidia.

Сейчас в Mi Gaming устанавливаются GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 1050 Ti, а в новом поколении китайская компания уже установит графические системы GeForce GTX 2060 и GTX 1660 Ti.

Также источники сообщают о новом экране с кадровой частотой 144 Гц.

Когда будет выпущено новое поколение игрового ноутбука Xiaomi Mi Gaming пока неизвестно.

Напомним, что в апреле Xiaomi показала геймерское кресло AutoFull gaming chair, обшитое натуральной кожей.