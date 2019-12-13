Xiaomi выпустит новые беспроводные наушники

Xiaomi выпустит новые беспроводные наушники13.12.2019 18:18
Xiaomi скоро расширит модельный ряд беспроводных наушников. Информацию про будущее устройство раскрыл документ, опубликованный на сайте организации Bluetooth Special Interest Group (SIG).
Будущая новинка в заявке обозначена как TWSEJ05WM. Предполагается, что наушники в продаже появятся под названием True Wireless Headset 2S.
Наушники получили сертификат связи Bluetooth 5.0, а судя по опубликованному документу до их презентации осталось совсем немного.
Наушники True Wireless Headset 2S получат два независимых модуля и футляр для их зарядки и хранения.
На следующей неделе еще состоится презентация беспроводных наушников от Realme. Также сегодня стало известно, что Xiaomi готовит «умную» колонку с большим сенсорным дисплеем.
Просмотры:Метки: Xiaomi, Xiaomi True Wireless Headset 2S