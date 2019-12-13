Xiaomi выпустит новые беспроводные наушники

Xiaomi скоро расширит модельный ряд беспроводных наушников. Информацию про будущее устройство раскрыл документ, опубликованный на сайте организации Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Будущая новинка в заявке обозначена как TWSEJ05WM. Предполагается, что наушники в продаже появятся под названием True Wireless Headset 2S.

Наушники получили сертификат связи Bluetooth 5.0, а судя по опубликованному документу до их презентации осталось совсем немного.

Наушники True Wireless Headset 2S получат два независимых модуля и футляр для их зарядки и хранения.

На следующей неделе еще состоится презентация беспроводных наушников от Realme. Также сегодня стало известно, что Xiaomi готовит «умную» колонку с большим сенсорным дисплеем.