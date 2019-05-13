Xiaomi выпустит новую доступную электронную книгу

Электронные книги уже давно существуют на рынке и среди них одной из самых лучших можно считать Amazon Kindle.

На протяжении нескольких лет электронная книга Amazon Kindle доказывала, что она лучший продукт для чтения книг, но все может изменится после выхода аналогичного продукта от китайской компании Xiaomi.

Презентация читалки должна пройти на следующей неделе. На выпуск ридера средства будут собирать через краудфандинговую платформу MIJIA.

По слухам электронная книга получит сенсорный экран с диагональю 8-дюймов. Это будет дисплей с отображением 16 градаций серого.

Ожидается, что ридер будет очень доступным, а именно по цене не более 100 долларов.