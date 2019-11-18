Xiaomi выпустит лучшие 5G-камерофоны

Xiaomi ранее сообщала, что намерена отказаться от выпуска дешевых смартфонов, и заняться разработкой и производством флагманских аппаратов. Бюджетные устройства будут выходить под брендом Redmi.

Недавно был представлен Xiaomi Mi Note 10 (в Китае Xiaomi Mi CC9 Pro).

Этот аппарат был протестирован специалистами DxOMark и по результатам тестов устройство получило столько же баллов, как и у предыдущего лидера рейтинга — Huawei Mate 30 Pro.

То есть компании удалось добиться хороших показателей в камерах, а вот следующей ступенью развития смартфонов Xiaomi станет 5G и улучшение показателей фотосъёмки, об этом пишет авторитетный сетевой информатор Мукул Шарма.

По его данным, новые флагманы Xiaomi с 5G и лучшими камерами, будут стоить не менее 700 долларов.