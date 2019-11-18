Xiaomi выпустит лучшие 5G-камерофоны

Xiaomi выпустит лучшие 5G-камерофоны18.11.2019 20:57
Xiaomi ранее сообщала, что намерена отказаться от выпуска дешевых смартфонов, и заняться разработкой и производством флагманских аппаратов. Бюджетные устройства будут выходить под брендом Redmi.
Недавно был представлен Xiaomi Mi Note 10 (в Китае Xiaomi Mi CC9 Pro).
Этот аппарат был протестирован специалистами DxOMark и по результатам тестов устройство получило столько же баллов, как и у предыдущего лидера рейтинга — Huawei Mate 30 Pro.
То есть компании удалось добиться хороших показателей в камерах, а вот следующей ступенью развития смартфонов Xiaomi станет 5G и улучшение показателей фотосъёмки, об этом пишет авторитетный сетевой информатор Мукул Шарма.
По его данным, новые флагманы Xiaomi с 5G и лучшими камерами, будут стоить не менее 700 долларов.
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