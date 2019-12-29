Xiaomi выпустит инновационный смартфон с дырявым экраном

Китайская компания регулярно ведет разработку новых смартфонов, в том числе и инновационных моделей, так как в последние годы особо много инвестиций именно в инновации.

Новым смартфонов компании станет аппарат, который как выяснили инсайдеры, будет иметь отверстие в экран диаметром около 3 мм.

В новинке он будет выполнен в левом верхнем углу.

Инсайдеры уверяют, что новая модель смартфона будет представлена в ближайшее время и получит топовые характеристики.

В частности, аппарату приписывают процессор Snapdragon 865 и поддержку работы в сетях пятого поколения. Другие особенности устройства пока не раскрывают.