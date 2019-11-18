Xiaomi выпустила «умную» ушную палочку с эндоскопом

Xiaomi не перестает удивлять новыми устройствами, и теперь она предлагает полностью отказаться от ушных палочек и заменить их гаджетом под названием Bebird M9 Pro.

Bebird M9 Pro представили на площадке коллективного финансирования Youpin, и пока «умную» палочку для чистки ушей можно заказать только тут.

Аксессуар для личной гигиены выглядит очень просто, и большая его часть состоит из ручки, при этом в устройстве есть Bluetooth, фонарик и эндоскоп, то есть пользователь через специальное приложение для смартфона может увидеть, что творится в его ухе.

Питание «умной» ушной палочки происходит от аккумулятора на 350 мАч, а заряжается она от док-станции, которая подключатся по USB.

Bebird M9 Pro на Youpin в эквиваленте оценивается в 2600 рублей.

