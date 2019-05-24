Xiaomi выпустила «умную» ручку для детей

Xiaomi для китайского рынка выпускает огромное количество товаров, а некоторые из них рассчитаны для самых маленьких пользователей – детей.

У Xiaomi уже есть всякие игрушки, которые способны прочесть сказку или спеть детскую песню, а теперь в линейке детских «умных» игрушек появилась ручка.

Ручку Mi Bunny Reading Pen создали при сотрудничестве со специалистами по дошкольному образованию. Она предназначена для детей от 2 лет и она способна обучить ребенка языкам.



В ручку встроили динамик и плеер, поэтому ручка способна воспроизводить текс. Новый детский гаждет будет продаваться за 28 долларов, а за эту сумму покупатель получит 22 книжки с картинками.

Также еще заявлена поддержка 500 подобных книжек. Mi Bunny Reading Pen распознает на специальных книгах текст и воспроизводит его, причем через эти книги ребенку можно учить не только китайский язык, но также и английский.