Xiaomi выпустила «умную» ручку для детей

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Xiaomi выпустила «умную» ручку для детей

24.05.2019 23:08

Xiaomi для китайского рынка выпускает огромное количество товаров, а некоторые из них рассчитаны для самых маленьких пользователей – детей.
У Xiaomi уже есть всякие игрушки, которые способны прочесть сказку или спеть детскую песню, а теперь в линейке детских «умных» игрушек появилась ручка.

Ручку Mi Bunny Reading Pen создали при сотрудничестве со специалистами по дошкольному образованию. Она предназначена для детей от 2 лет и она способна обучить ребенка языкам.


В ручку встроили динамик и плеер, поэтому ручка способна воспроизводить текс. Новый детский гаждет будет продаваться за 28 долларов, а за эту сумму покупатель получит 22 книжки с картинками.

Также еще заявлена поддержка 500 подобных книжек. Mi Bunny Reading Pen распознает на специальных книгах текст и воспроизводит его, причем через эти книги ребенку можно учить не только китайский язык, но также и английский.

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