Xiaomi выпустила «умное» бюджетное мусорное ведро

Xiaomi выпустила новое «умное» мусорное ведро, которое внешне не похоже на ранее представленное и уже доступное в продаже ведро Xiaomi Mijia Townew Smart Trash Smart Bin.

Представленное ведро Xiaomi Ninestars Smart Trash Can получило иную форму и немного другой функционал. Так, его оснастили бесшумным мотором для автоматического поднятия крышки и сенсором.

Также в устройстве есть кнопка для ручного управления. Заявлено, что ведро полностью герметичное и не выпустит неприятные запахи из него.

Для открытия крышки пользователю достаточно поднести руку к ведру. На его верхней части установлен сенсор, который срабатывает на расстоянии до 30 см.

Питание ведра происходит от двух батареек. Новинка в отличие от более дорогого Mijia Townew не имеет подсветки внутри, автоматического вентилятора для расправки пакета, и оно не умеет автоматически запаивать полные пакеты. Цена новинки составляет всего $19.