Xiaomi выпустила спецверсию Mi 9 SE Brown Bear Limited Edition

Эта спецверсия создавалась совместно с Line Friends, с которой китайская компания заключила договор.

Специальная версия Xiaomi Mi 9 SE Brown Bear Limited Edition оценена в 372 доллара и поступит в продажу 9 апреля.

В комплекте со смартфоном будут наклейки, защитный чехол, а на задней панели аппарата изображен медвежонок Brown.

Отличительной особенностью Mi 9 SE Brown Bear Limited Edition становится еще и дополнительный аккумулятор на 10 000 мАч. В продаже новинка появится в версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.