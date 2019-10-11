Xiaomi выпустила самую дешевую быструю зарядку в мире

ZMI для Xiaomi производит зарядные устройства, кабели и портативные аккумуляторы.

Также компания выпускает всю эту продукцию и под собственным брендом. Новинкой от ZMI стал блок питания мощностью 30 Вт, который стоит всего 8 долларов.

Аксессуар получил дизайн, как у зарядки на 65 Вт, к тому же корпус блока получил глянцевую и матовую поверхность, что придает зарядке премиальный внешний вид.

В зарядке разместили классический разъем USB и USB-C, причем максимальная мощность в 30 Вт выдается только через USB-C, а вот через USB-A отдача составляет 27 Вт.

Можно одновременно использовать USB-C и USB-A, но в этом случает мощность портов не превысит 24 Вт.