Xiaomi выпустила пуховик с интеллектуальным подогревом

Xiaomi выпустила пуховик с интеллектуальным подогревом25.09.2019 22:23
Xiaomi на своей краудфандинговой площадке представила зимнюю куртку с подогревом.
Куртка на площадке коллективного финансирования проходит под номером 407 и преставляет собой пуховик, который сам будет регулировать температуру нагрева в зависимости от окружающей среды.
Питается система подогрева от аккумулятора, и по заявлению производителя, батареи на 10 000 мАч хватит на 7 часов постоянного подогрева.
Помимо того, что куртка имеет активную систему подогрева, ее наполнили гусиным пухом. Ткань на куртке водонепроницаемая, к тому же она двухсторонняя.
Сбор средств на куртку принимают до 7 октября. Ее цена составляет 499 юаней (около 4,5 тыс. рублей).
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