Xiaomi выпустила пуховик с интеллектуальным подогревом

Xiaomi на своей краудфандинговой площадке представила зимнюю куртку с подогревом.

Куртка на площадке коллективного финансирования проходит под номером 407 и преставляет собой пуховик, который сам будет регулировать температуру нагрева в зависимости от окружающей среды.

Питается система подогрева от аккумулятора, и по заявлению производителя, батареи на 10 000 мАч хватит на 7 часов постоянного подогрева.

Помимо того, что куртка имеет активную систему подогрева, ее наполнили гусиным пухом. Ткань на куртке водонепроницаемая, к тому же она двухсторонняя.

Сбор средств на куртку принимают до 7 октября. Ее цена составляет 499 юаней (около 4,5 тыс. рублей).