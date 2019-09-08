Xiaomi выпустила проекционный автомобильный дисплей Car Robot Smart HUD

Xiaomi на собственной площадке коллективного финансирования три месяца назад запустила сбор средств на выпуск полезного автомобильного гаджета Car Robot Smart HUD.

Это проекционный дисплей с Bluetooth, который совместим с 90% современных машин.

Car Robot Smart HUD теперь можно купить за 70 долларов (4,5 тыс. рублей). На экране устройства отображается самая полезная для водителя информация.

К тому же панель автоматически регулирует яркость изображения.

Подключается Car Robot Smart HUD к бортовому компьютеру машины по OBD, а модуль Bluetooth в проекционном дисплее нужен для подключения к смартфону.