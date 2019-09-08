Xiaomi выпустила проекционный автомобильный дисплей Car Robot Smart HUD

Xiaomi выпустила проекционный автомобильный дисплей Car Robot Smart HUD08.09.2019 15:06
Xiaomi на собственной площадке коллективного финансирования три месяца назад запустила сбор средств на выпуск полезного автомобильного гаджета Car Robot Smart HUD.
Это проекционный дисплей с Bluetooth, который совместим с 90% современных машин.
Car Robot Smart HUD теперь можно купить за 70 долларов (4,5 тыс. рублей). На экране устройства отображается самая полезная для водителя информация.
К тому же панель автоматически регулирует яркость изображения.
Подключается Car Robot Smart HUD к бортовому компьютеру машины по OBD, а модуль Bluetooth в проекционном дисплее нужен для подключения к смартфону.
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