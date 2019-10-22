Xiaomi выпустила огромные «умные» потолочные светильники

Xiaomi под разными брендами выпускает огромное количество товаров, к тому же компания уже укрепляется на рынке крупной бытовой техники и одежды.

Еще Xiaomi активно развивает систему «умного дома», и теперь она пополнилась новыми потолочными светильниками с управлением со смартфона.

Новинки представлены под брендом Mijia. Всего выпущено три версии, которые отличаются размерами и мощностью.

Две модели светильников Mijia Ceiling Lamp предназначены для спальни, а третья самая большая и дорогая позволяет разместить ее в гостиной.

Все лампы получили Bluetooth для управления со смартфона, а еще заявлена совместимость с системами MIjia и Apple HomeKit. Также есть поддержка голосового управления.

Сами светильники работают в двух режимах – дневной свет и лунный. Первый режим самый яркий, а второй излучает мягкий свет, причем настроить цветовую температуру и яркость можно через смартфон.

В Китае Mijia Ceiling Lamp для спальни стоит 249 юаней и 349 юаней (2200 и 3100 рублей) в зависимости от размера. Светильник для гостиной оценили в 799 юаней (7100 рублей).