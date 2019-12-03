Xiaomi выпустила новую версию смартфона Redmi Note 8 Pro

Xiaomi выпустила новую версию смартфона Redmi Note 8 Pro03.12.2019 11:45
Бренд Redmi выпустил новую версию Redmi Note 8 Pro, которая ничем не отличается от других модификаций за исключением цвета — Electric Blue.
Этот градиентный цвет на задней панели переливается от голубого до синего. Он дополнил уже существующие цвета – черный, белый и зеленый.
Пока новая расцветка предлагается только в Индии. Стоит отметить, что серия Redmi Note 8 является очень популярной.
За три месяца Xiaomi продала свыше 10 млн ед. смартфонов. В России Redmi Note 8 Pro сейчас предлагается по цене от 17 990 рублей, и это за версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-накопителем.
Напомним, в Redmi Note 8 Pro установлен экран диагональю 6,53 дюйма, батарея на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки и основная камера с четырьмя моделями, где основной имеет разрешение 64 Мп.
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