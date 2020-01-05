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Xiaomi выпустила новую версию мощного ноутбука Mi Notebook Pro

05.01.2020 19:16

Xiaomi в Китае представила новую версию ноутбука Mi Notebook Pro Enhanced Edition, которая является упрощенным и удешевленным вариантом.
Первый вариант Mi Notebook Pro Enhanced Edition был представлен в октябре прошлого года.

В этом ноутбуке установлен процессор Core i7, который дополняет 16 ГБ оперативной памяти и SSD накопитель на 1 ТБ. Такая версия в Китае оценивается в $1005.

Новая конфигурация значительно проще, но она и дешевле. Вместо Core i7-10510U установили процессор Core i5-10210U, 8 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ при этом в более простом варианте появилась дискретная видеокарта GeForce MX250. Стоимость упрощённого Mi Notebook Pro Enhanced Edition составляет $850.

Кроме «железа» ноутбук не изменился. В нем по-прежнему устанавливается 15-дюймовая IPS матрица с разрешением Full HD и усовершенствованная система охлаждения.

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