Xiaomi выпустила новую версию мощного ноутбука Mi Notebook Pro

Xiaomi в Китае представила новую версию ноутбука Mi Notebook Pro Enhanced Edition, которая является упрощенным и удешевленным вариантом.

Первый вариант Mi Notebook Pro Enhanced Edition был представлен в октябре прошлого года.

В этом ноутбуке установлен процессор Core i7, который дополняет 16 ГБ оперативной памяти и SSD накопитель на 1 ТБ. Такая версия в Китае оценивается в $1005.

Новая конфигурация значительно проще, но она и дешевле. Вместо Core i7-10510U установили процессор Core i5-10210U, 8 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ при этом в более простом варианте появилась дискретная видеокарта GeForce MX250. Стоимость упрощённого Mi Notebook Pro Enhanced Edition составляет $850.

Кроме «железа» ноутбук не изменился. В нем по-прежнему устанавливается 15-дюймовая IPS матрица с разрешением Full HD и усовершенствованная система охлаждения.