Xiaomi выпустила новую электроотвертку с регулировкой крутящего момента

Xiaomi выпустила новую электроотвертку с регулировкой крутящего момента30.08.2019 13:14
Н собственной краудфандинговой площадке Xiaomi начали сбор средств на новую электрическую отвертку Wiha Electric Screwdriver.
Это устройство по предзаказу будет стоить $27, а поставки отвертки намечены на 9 октября.
Производством Wiha Electric Screwdriver займется компания Wiha Tools, которая имеет огромный опыт и собственные производственные площадки.
В новинке установили аккумулятор на 1500 мАч и переключатель крутящего момента 0,4 и 1 Н•м, причем для каждого усилия будут предусмотрены насадки с зелёными и оранжевыми кольцами соответственно.
В гаджете также предусмотрели защиту при превышении крутящего момента, а от перегрузки отвертка будет отключаться.
Для удобства отвертку оснастили двумя модулями LED подсветки. В комплекте с Wiha Electric Screwdriver будет 105-мм удлинитель и различные насадки.
Заряжается отвертка через USB Type-C, а для полного заряда аккумулятора потребуется 90 минут.
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