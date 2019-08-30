Xiaomi выпустила новую электроотвертку с регулировкой крутящего момента

Н собственной краудфандинговой площадке Xiaomi начали сбор средств на новую электрическую отвертку Wiha Electric Screwdriver.

Это устройство по предзаказу будет стоить $27, а поставки отвертки намечены на 9 октября.

Производством Wiha Electric Screwdriver займется компания Wiha Tools, которая имеет огромный опыт и собственные производственные площадки.

В новинке установили аккумулятор на 1500 мАч и переключатель крутящего момента 0,4 и 1 Н•м, причем для каждого усилия будут предусмотрены насадки с зелёными и оранжевыми кольцами соответственно.

В гаджете также предусмотрели защиту при превышении крутящего момента, а от перегрузки отвертка будет отключаться.

Для удобства отвертку оснастили двумя модулями LED подсветки. В комплекте с Wiha Electric Screwdriver будет 105-мм удлинитель и различные насадки.

Заряжается отвертка через USB Type-C, а для полного заряда аккумулятора потребуется 90 минут.