Xiaomi выпустила мобильный аккумулятор с зеркалом для девушек

Китайская компания решила выпустить функциональный мобильный аккумулятор, который безусловно по достоинству оценят девушки.



Xiaomi выпустила мобильный аккумулятор с зеркалом и подсветкой.

Аккумулятор выполнили в виде пудреницы, а его емкость составляет 3 000 мАч. Габариты устройства составляют 85 x 76 x 17 мм.

К сожалению зарядить смартфон от такого аккумулятора быстро не получится, но в экстренных ситуациях он определенно выручит.

Подсветка получила 12 светодиодов. Оценили такой аксессуар в 19 долларов.