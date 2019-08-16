Xiaomi выпустила блестящие чехлы для смартфонов линейки CC916.08.2019 15:18
Новые чехлы будут поставлять в одноразовых коробках, а их стоимость составит 70 долларов.
Xiaomi выпустила блестящие чехлы для смартфонов линейки CC9, а точнее для моделей Xiaomi CC9, CC9e и CC9 Meitu Edition.
Чехлы за 70 долларов будут предлагаться с покрытием, на котором будет порядка 10 тысяч австрийских кристаллов.
Как отмечают в компании, новые чехлы лучше всего будут смотреться на смартфонах в белом корпусе.
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