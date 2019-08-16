Новые чехлы будут поставлять в одноразовых коробках, а их стоимость составит 70 долларов.

Xiaomi выпустила блестящие чехлы для смартфонов линейки CC9, а точнее для моделей Xiaomi CC9, CC9e и CC9 Meitu Edition.

Чехлы за 70 долларов будут предлагаться с покрытием, на котором будет порядка 10 тысяч австрийских кристаллов.

Как отмечают в компании, новые чехлы лучше всего будут смотреться на смартфонах в белом корпусе.